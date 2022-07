Giovani chiassosi e vandali notturni: i poliziotti di prossimità in azione nei lidi

ANCONA - La sicurezza non va in vacanza e da piazza Roma e corso Garibaldi i poliziotti di prossimità Eleonora e Mattia si spostano nei lidi. Sono loro ad aver preso personalmente contatto con tutti i titolari degli stabilimenti balneari della zona di Portonovo, del Passetto e di Palombina. Hanno raccolto le segnalazioni e presentato la loro figura.

Si legge: «In particolare, durante questa prima parte del periodo estivo, gli Agenti hanno intervistato i responsabili di 33 lidi (di cui 10 a Portonovo, 22 a Palombina e 1 al Passetto), presentando la figura del Poliziotto dei lidi e lasciando il relativo recapito telefonico, da utilizzare per qualsiasi richiesta d’informazione o segnalazione di problematiche che non rivestano il carattere d’urgenza (essendo in questo caso necessario contattare il numero unico di emergenza 112). Anche ieri gli agenti hanno proseguito nell’attività conoscitiva, soffermandosi in particolare nella zona di Palombina. I gestori degli stabilimenti balneari del capoluogo dorico hanno rappresentato ai due poliziotti una situazione di generale benessere».

Le principali criticità «riguardano da un lato, la circostanza che talvolta la mattina, all’apertura degli stabilimenti, vengono rinvenute sedie e sdraio in disordine o danneggiate. Dall’altro, la presenza, soprattutto durante le ore pomeridiane, di alcuni adolescenti, eccessivamente chiassosi, che infastidiscono i clienti. Per questa ragione gli agenti hanno garantito il costante presidio del territorio da parte della Polizia, sia attraverso i servizi di prossimità sia attraverso l’attività di prevenzione svolta dalle Volanti della Questura, impegnandosi a monitorare le situazioni maggiormente problematiche». Tutti i gestori dei lidi contattati «hanno espresso un vivo ringraziamento per l’attività svolta e per la costante presenza delle pattuglie della Polizia, che rappresenta un deterrente per le attività criminose».