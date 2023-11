Dà in escandescenze in ospedale, arriva la polizia: denunciato e allontanato da Ancona

ANCONA - Dà in escandescenze in ospedale in pronto soccorso, arriva la polizia. Denunciato un 50enne italiano, originario di Messina con problemi psichici e con precedenti giudiziari. Risponderà di interruzione di pubblico servizio.

L'uomo, ieri, si è agitato senza un apparente motivo ed ha impedito al personale di svolgere il proprio lavoro. Il Questore ha avvisto un'istruttoria urgente per valutare il pericolo di reiterazione del reato e ha firmato il Foglio di Via Obbligatorio con l'obbligo di allontanarsi dal territorio anconetano e di rientrare nel comune di residenza.