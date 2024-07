Pronto soccorso di Torrette preso d'assalto per il troppo caldo, pazienti dirottati altrove: «Chi di dovere si assuma le proprie responsabilità»

ANCONA – A quanto sembrerebbe il caldo eccessivo degli ultimi giorni non ha mandato in tilt soltanto i cavi della corrente elettrica, ma anche il pronto soccorso di Torrette. Gli accessi al reparto di primo intervento sarebbero infatti stati in numero così copioso, causa anche la presenza di turisti, da costringere la struttura sanitaria a dirottare su altri presidi medici della provincia diversi assistiti valutati come codici bianchi, ma non sono mancati anche diversi codici gialli.

Sulla vicenda è intervenuto Matteo Rignanese, Segretario provinciale del Nursind: «Questa volta – afferma - a mandare in tilt il pronto soccorso di Torrette è stato il gran caldo, con centinaia di accesi in pronto soccorso, tanto da costringere a dirottare i pazienti meno gravi presso gli ospedali di Senigallia e Jesi. È un problema che si ripresenta sistematicamente quando c’è qualcosa di diverso dalla routine quotidiana. L’inverno passato – Rignanese cita un esempio - aveva mandato in tilt il pronto soccorso i numerosi accessi dovuti all’influenza stagionale. Purtroppo – ritiene - gli anni passano ma nulla cambia. In questo periodo si cerca di sopperire alla mancanza di personale con il taglio dei posti letto ma in questo modo si riducono solo le attività programmate, non il numero delle persone malate».

Sempre Rignanese prosegue: «Aumentano anche i tempi di attesa, con l’effetto di un pronto soccorso ingolfato e poco efficiente. È il marasma quotidiano per infermieri e operatori sanitari, alle prese con turni da coprire con tante ore di straordinario e personale mancante. Una carenza di personale ormai ‘cronica’, ma che si acuisce in questo periodo con gli organici ridotti per le ferie estive. Tutto si traduce in un inevitabile sovraccarico di lavoro, ma anche in rischi per un’assistenza insufficiente ai bisogni dei cittadini. Ad oggi purtroppo non esiste nessuna programmazione per fare fronte a questi eventi oltretutto prevedibili. Riposi saltati, ferie non godute, periodi di riposo non garantiti non possono più essere tollerati. Con queste difficoltà gli infermieri e il personale sanitario pagano sulla propria pelle l’atteggiamento di sufficienza con cui la politica ci gestisce». Il segretario provinciale del Nursind conclude: «Siamo stufi di questa situazione. Chi ci governa si assuma le proprie responsabilità impegnandosi non solo a parole ma con i fatti a risolvere queste problematiche garantendo una volta per sempre dignità al personale tutto e un’assistenza adeguata ai bisogni dei cittadini».