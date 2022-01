Zaino abbandonato pieno di proiettili: scoperta choc alle Palombare

Dentro una vecchia cabina dell'Enel dismessa questa mattina è stato ritrovato uno zaino con all'interno oltre duecento proiettili a pallini da facile. Choc davanti alla sede di Rai Way, nella zona delle Palombare.

A fare la scoperta un passante che per caso ha notato la cabina semiaperta e all'interno lo zaino sospetto. L'uomo ha avvisato subito la polizia locale che a sua volta ha allertato la polizia. Sul posto è intervenuta la scientifica, le Volanti e il reparto degli artificieri. Nella borsa c'erano solo i proiettili e nessun innesco. Ora tutto il materiale è stato repertato e sarà portato in questura per l'analisi e le relative indagini. Al momento non si esclude alcuna pista.