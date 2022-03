Morto il critico d'arte Armando Ginesi, il post alla moglie: «Ti raggiungerò»

JESI - Si è spento oggi all'età di 84 anni il professor Armando Ginesi. Critico d'arte, scrittore e giornalista era conosciuto nel mondo della cultura a livello internazionale. Professore ordinario all'Accademia di belle arti di Macerata, nonché suo direttore dal 1984 al 1989, ha collaborato con la Biennale di Venezia ma anche con la Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes di Madrid e di Barcellona e con l’Instituto de Cultura Hispanica di Madrid. E’ stato anche console onorario emerito della Federazione Russa nelle Marche. Il 27 dicembre 2011 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli ha conferito il Cavalierato di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica.

Ginesi viveva a San Marcello, era originario di Jesi ed era malato da tempo purtroppo. L'anno scorso aveva perso la sua adorata moglie Anna Bonadies. Nel suo ultimo post, datato 5 marzo, Ginesi aveva scritto rivolgendosi proprio alla moglie: «Se non te ne fossi andata il 17 settembre dello scorso anno, oggi saremmo al 60esimo anniversario di matrimonio. Sessant'anni di tante cose in giro per il mondo. Ma ti raggiungerò presto». Il professore lascia suo figlio Marco e i tanti amici e conoscenti che gli volevano bene. Tra questi ci sono gli Onafifetti che su Facebook lo ricordano con commozione: «Gli piaceva avere accanto personalità o personaggi con cui divertirsi e con cui parlare di politica, di giornalismo, di arte in generale. Ad ogni ora, sempre, non solo nelle occasioni ufficiali di mostre o vernissage o convegni». I funerali avranno luogo mercoledì 16 marzo alle ore 15.00 alla Chiesa Parrocchiale di San Marcello. Da domani lunedì 14 marzo la salma sarà esposta presso la Casa del Commiato ICOF di Jesi, Via Salvemini 2/4.