Vendeva artico di carnevale pericolosi, multato ipermercato di 30mila euro e sequestrati 200 prodotti non a norma

CIVITANOVA MARCHE – Vendeva prodotti per carnevale senza il marchio di garanzia CE. La guardia di finanza ha sequestrato 200 articoli, tra costumi, accessori, maschere, in un ipermercato. Il ritrovamento della merce non sicura è avvenuto nell’ambito di un articolato dispositivo di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, appositamente predisposto in concomitanza con i festeggiamenti del Carnevale. Messe in campo diverse pattuglie, alle quali si è affiancata l’unità cinofila antidroga, che hanno presidiato le strade di accesso alla cittadina e i punti più sensibili, nonché le aree adiacenti ai diversi locali notturni della costa, procedendo, parimenti, a verificare, presso numerosi punti vendita, il rispetto degli standard di sicurezza in relazione agli articoli carnevaleschi posti in commercio. Nel corso di uno di questi controlli, volti a riscontrare il corretto assolvimento delle prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti e dei giocattoli, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro amministrativo i 200 articoli sprovvisti della prescritta marcatura “CE”, che attesta la conformità delle merce posta in vendita a tutti gli obblighi che incombono sui fabbricanti, distributori e importatori, in virtù delle vigenti norme nazionali e comunitarie.

Il titolare dell’attività commerciale sottoposta a controllo è stato conseguentemente segnalato alla competente Camera di Commercio: rischia una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 30mila euro. Nell’ambito del dispositivo, sono stati altresì eseguiti numerosi controlli a veicoli e persone e, in più occasioni, il fiuto del cane antidroga è stato determinante per rinvenire e sottoporre a sequestro sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e

marijuana. Sette persone, di età compresa tra i 20 ed i 27 anni, residenti tra le province di Macerata e Ancona, poiché assuntrici di sostanze stupefacenti, sono state quindi segnalate alle competenti Prefetture, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. Nei confronti di una di esse, inoltre, fermata alla guida di un veicolo, i

finanzieri hanno altresì proceduto al ritiro della patente di guida.