Prodotti Apple, Bose, Ray Ban e Samsung dalla Grecia ad Ancona. Maxi sequestro al porto di merce contraffatta

ANCONA - La Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 25mila prodotti contraffatti di origine cinese e provenienti dalla Grecia. I controlli sono stati effettuati all'interno di un autoarticolato sbarcato dalla motonave proveniente dal paese ellenico e diretto ad una società del Centro Italia. Nel mezzo sono stati trovate circa 25mila prodotti tra auricolari, occhiali e carica batterie che riportavano i loghi di Samsung, Ray Ban, Apple e Bose. Tutta la merce era contraffatta e per questo è stata sequestrata.

Inoltre il controllo ha permesso di trovare, sempre all'interno dell'autoarticolato, oltre 100.000 articoli di elettronica e prodotti per saloni di bellezza sprovvisti delle indicazioni obbligatorie inerenti l’importatore stabilito nell'Unione Europea. Si è proceduto, quindi, a denunciare il responsabile dell’importazione per quanto riguarda il reato di contraffazione ed inviare apposita segnalazione alla competente Camera di Commercio per le violazioni amministrative riscontrate.