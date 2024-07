Prodotti alimentari e bio, cosmetici e saponi non a norma: il maxi-sequestro in due negozi etnici

FALCONARA MARITTIMA – Centinaia di prodotti alimentari, cosmetici e saponi sequestrati e destinati al macero: è il risultato dei controlli condotti a giugno dalla polizia locale di Falconara su due esercizi commerciali etnici. Gli agenti della polizia locale del comando falconarese hanno trovato centinaia di prodotti alimentari importati confezionati e sfusi, oltre a pesce e carne surgelati o congelati, non conformi alle norme di commercializzazione. Anche cosmetici e saponi di importazione, risultati non a norma, sono stati sequestrati. C'erano persino falsi prodotti bio: sulle confezioni era indicata la produzione biologica di prodotti esotici, un'etichetta che in realtà si è rivelata non rispondente al vero. Così come erano irregolari quattro bilance, che sono state sequestrate dalla polizia locale durante altri controlli e, alla fine delle verifiche, giudicate non conformi dall'ufficio metrico: saranno distrutte e sanzionati i commercianti che le avevano messe in funzione per la pesatura.

Dall'inizio dell'anno sono state già effettuate distruzioni di più di 2mila giocattoli e centinaia di prodotti alimentari non conformi posti sotto sequestro durante le operazioni di polizia. L'obiettivo dei controlli è quello di garantire la massima sicurezza ai consumatori che spesso in buona fede attirati dai prezzi molto convenienti si rivolgono alle attività alimentari etniche. Sanzionata anche una attività commerciale che in zona stazione vendeva alcolici in orario notturno sebbene vietato dal regolamento di polizia urbana.