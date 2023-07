Assolti per le spese facili in Regione, l’avvocato di Silvetti: «Ce lo aspettavamo, era un processo che non doveva nemmeno partire»

ANCONA - Ha mandato subito un messaggio al sindaco Daniele Silvetti che non era in aula alle lettura del dispositivo della sentenza per le spese facili in Regione che ha assolto tutti i 38 imputati rimasti a processo per peculato (per 16 era arrivata già la prescrizione a febbraio scorso). «Mi ha risposto finalmente è finito». Così l’avvocato Alessio Stacchiotti ieri ha parlato dopo la sentenza letta dalla presidente del collegio penale Edi Ragaglia. I tre giudici, oltre Ragaglia c’erano Pietro Renna e Martina Marinangeli, hanno fatto una camera di consiglio durata dieci ore e mezzo al tribunale dorico, anche più lunga di quella di Banca Marche, un altro maxi processo importante ma con molto meno imputati. «Ci aspettavamo l’assoluzione dopo tanti anni - ha detto l’avvocato Stacchiotti - era tutto stato già vagliato dalla Corte dei Conti che tre volte aveva assolto Silvetti. Ci dispiace essere arrivati così lunghi, dopo tanti anni di sofferenza per tutti gli imputati che si sono visti assolti in questo processo che è stato eterno, durato più di dieci anni. Siamo partiti con un intero consiglio sotto processo, per la prima volta qua nelle Marche e mano a mano che si è andati avanti negli anni si sono ridotti gli imputati, ci sono stati degli abbreviati delle assoluzioni in Corte di Appello e oggi (ieri, ndr) si è concluso tutto con la dimostrazione che questa era una indagine che non doveva probabilmente nemmeno partire così come si è portata avanti in questo modo. Sono contento per Silvetti, adesso potrà pensare a governare la città in maniera serena e tranquilla. Dovevamo essere fuori da questo processo anni fa ma questo non è avvenuto ed è il rammarico più grosso che ha Daniele e tutti noi difensori che siamo stati dietro a questo processo tutti questi anni». A Silvetti la procura contestava spese come consigliere e capogruppo di Futuro e Libertà per oltre 11mila euro.