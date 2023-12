«Una storia all'italiana solo per fare soldi». Così la Lanterna Azzurra ha ottenuto permessi per la discoteca della strage

ANCONA – Non doveva proprio esserci la Lanterna Azzurra di Corinaldo, invece ha avuto autorizzazioni rilasciate da 30 anni. «Una tipica pratica all'italiana fatta con l'occhiolino da una parte e il colpo di gomito dall'altra con l'obiettivo di fare soldi e avere le carte a posto». E' iniziata così oggi la discussione del pubblico ministero Paolo Gubinelli sul processo bis della discoteca di Corinaldo, quella dove morirono cinque minorenni e una mamma, la notte tra il 7 e l'8 dicembre scorso. Il procedimento è quello sulla sicurezza del locale e le autorizzazioni date per la licenza di pubblico spettacolo e segue quello madre che ha visto già le condanne in via definitiva per la banda dello spray. Il processo, con la requisitoria della pubblica accusa, è alle battute finali davanti alla giudice Francesca Pizii. La giornata non è bastata per concludere la discussione che proseguirà anche lunedì prossimo quando saranno probabilmente formulate le richieste di condanna per i 9 imputati accusati, a vario titolo, di cooperazione in omicidio colposo plurimo, lesioni, disastro colposo, falso ideologico e apertura abusiva di un locale. Tra questi c'è anche l'ex sindaco di Corinaldo Matteo Principi.

Nulla era a norma alla Lanterna, hanno evidenziato i pm Gubinelli e Valentina Bavai. Cruciali, secondo l'accusa, anche diverse intercettazioni fatte a pochi giorni dai fatti come quella sull'addetto alla sicurezza Gianni Ermellini che nel parlare con un tale Sauro si sente questo ultimo dirgli «era tutto fuori regola, hanno messo una ringhiera arrugginita che non reggeva nemmeno ad un bambino». Un'altra intercettazione ha riguardato il vigile urbano Stefano Martelli, sta parlando con la segretaria dell'unione dei comuni, ce l'ha con la commissione che ha rilasciato i permessi e dice «questi non ci stanno con la testa io devo spendere soldi in avvocati perché il sindaco (Principi, ndr) non ha preso a calci quelli della Lanterna per fargli rifare tutto». Il pubblico ministero ha citato anche lo scrittore Manzoni quando don Abbondio, in un passaggio dei Promessi Sposi dice «mettersi contro i poteri è come voler raddrizzare le gambe ai cani» (una impresa impossibile), per rimanere nel tema del sistemino all'italiana, «risponde alla stessa logica» ha concluso Gubinelli.