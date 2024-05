Saltano la precedenza e si schiantano in auto, poi picchiano una donna: in 4 a processo

FALCONARA - Prima subisce un incidente stradale, con una vettura che non rispettando lo stop le era andata addosso, poi viene aggredita con calci e schiaffi dagli occupanti mentre era ancora a terra e con un braccio rotto. In quattro andranno a processo per lesioni stradali gravi, lesioni personali in concorso, tentata violenza privata e calunnia. Il rinvio a giudizio è stato deciso nell’udienza preliminare di oggi dalla giudice Francesca De Palma. Imputate due coppie di fidanzati, tra i 39 e i 58 anni, tutti di origine napoletana, ma residente in città. Il 15 agosto del 2020 erano a bordo di una Lancia Y, alla guida c'era uno dei quattro, un 42enne, quando percorrendo via Castelfidardo, una strada a senso unico, avrebbero oltrepassato l'incrocio con via don Minzoni senza rispettare lo stop e guardare se sopraggiungevano altre vetture. In quel momento stata passando una 37 enne, al volante di una Citroen C2 che hanno preso in pieno. La donna aveva riportato, nel violento urto, la rottura del polso e del gomito con una prognosi di 45 giorni.

Mentre era ancora a terra, dolorante e frastornata su quanto era successo, gli occupanti della Lancia Y sarebbero scesi. Il guidatore e due donne l'avrebbero accerchiata per poi insultarla dicendole «fai schifo, sei una put..., sei una mer...». Poi sarebbe stata colpita con calci e schiaffi provocandole ferite ad un avambraccio e una prognosi di 15 giorni. Mentre la 37enne cercava di chiamare le forze dell'ordine i quattro glielo avrebbero impedito intimorendola nel mostrarle il pugno della mano come a picchiarla ancora. Dopo due mesi si era anche ritrovata denunciata per lesioni perché stando ai napoletani era stata lei a non rispettare lo stop, rigirando la frittata. La verità sarà stabilita nel processo. Tre degli accusati sono difesi dall'avvocato Carmelino Proto, uno dall'avvocato Giuseppina Capasso. Rigettano tutte le accuse. La 37enne è parte civile con l'avvocato Raffaele Napolitano. Il processo si aprirà il prossimo 17 gennaio.