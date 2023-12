Strage di Corinaldo, la Procura chiede 50 anni di condanna per commissione e tecnici

ANCONA - Strage di Corinaldo, la Procura chiede mezzo secolo di condanne per gli imputati del processo bis, quello sulla sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra e sulle procedure che hanno portato a rilasciare la licenza per pubblico spettacolo di un locale dove sono morti 5 minorenni e una mamma. Era la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 quando si consumo il dramma. Nella sala al piano terra venne spruzzato peperoncino per rubare collanine e questo generò una fuga di massa dove in sei persero la vita. Stando all’accusa il locale non era a norma per fare eventi. Quella notte c’era un dj set spacciato per concerto del trapper Sfera Ebbasta, mai arrivato in discoteca. La lunga requisitoria dei pm Paolo Gubinelli e Valentina Bavai, durata tre giorni, si è conclusa oggi pomeriggio al tribunale di Ancona, davanti alla giudice Francesca Pizii, poco prima delle 18 e ha portato a chiedere complessivamente 49 anni e 8 mesi di carcere. Queste tutte le richieste della pubblica accusa per i 9 imputati più la società Magic. Per i sei componenti della commissione di pubblico spettacolo che rilasciò i permessi sono stati chiesti 6 anni e 6 mesi di condanna per l’ex sindaco di Corinaldo Matteo Principi, la commissione era presieduta da lui, sei anni e sei mesi per Massimo Manna responsabile del Suap, per il vigile del fuoco Rodolfo Milani chiesti 6 anni e 8 mesi, per Francesco Gallo dell’Asur Area Vasta 2 di Senigallia chiesti 5 anni e 6 mesi. Stessa richiesta per Massimiliano Bruni, il perito esperto di elettronica e Stefano Martelli responsabile del servizio di polizia locale.

Per il socio della Magic srl, la società che gestiva il locale, Quinto Cecchini, sono stati chiesti 5 anni. Per Francesco Tarsi, ingegnere ingaggiato dalla Magic, chiesti 2 anni e 6 mesi. Per Maurizio Magnani, tecnico della famiglia Micci, proprietaria dell'immobile, chiesti 6 anni. Per la società i pm hanno rimandato alla giudice stabilire la somma di una sanzione amministrativa. Le accuse per le persone fisiche, a vario titolo, sono cooperazione in omicidio colposo plurimo, lesioni, disastro colposo, falso ideologico e apertura abusiva di un locale. Il 12 gennaio inizieranno le discussioni per le parti civili.