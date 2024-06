A processo la banda dei rapinatori delle banche: avevano messo a segno tre colpi nelle Marche

Tre rapine in banca con un bottino complessivo di oltre 300 mila euro, ed una quarta tentata ma non andata a segno per l’arrivo dei carabinieri. Sono quattro le persone indagate, a vario titolo (una delle quali a fungere da basista) che finiranno a processo: dovranno rispondere dei colpi in quattro differenti istituti bancari del centro Italia, tre dei quali ubicati nelle Marche (Camerano, San Benedetto del Tronto e Grottammare)

I tre napoletani coinvolti sono M.F. nato a Napoli lI 08.02.1972; C.N. nato a Mugnano di Napoli il 25.01.1986 residente a Giugliano in Campania; M.V. nato a Napoli il 06.12.1985, il cui collegio difensivo sarà composto dagli avvocati Luigi Poziello e Leopoldo Perone. A loro si aggiunge un 53enne di Orte, lo scorso marzo finito in carcere a Viterbo a seguito delle indagini portate avanti dalle forze dell'ordine, che nella “batteria” svolgeva il compito di basista e palo, occupandosi soprattutto degli aspetti logistici e della preparazione dei colpi.

La prima rapina dal bottino di 140mila euro era stata commessa alla banca BPER di Camerano, nel settembre del 2022: due persone erano entrate nella filiale con il volto coperto da passamontagna, passando per una finestra e facendosi consegnare 140mila euro da un dipendente. Il secondo colpo un mese dopo presso la filiale di Grottammare, utilizzando lo stesso modus operandi con un bottino di quasi 100mila euro, quindi nel novembre successivo l’assalto alla Banca Popolari di Bari di San Benedetto del Tronto, dove la banda è riuscita ad impossessarsi di circa 44mila euro. Era stato invece l’arrivo dei carabinieri a sventare il furto ai danni del Banco San Paolo ad Acquasparta, in provincia di Terni, dove i malviventi stavano cercando di introdursi aprendo un foro nella parete perimetrale della filiale.