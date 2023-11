ANCONA – Ristrutturare un appartamento crea disagi, si sa, soprattutto a chi deve condividere rumori e polvere in ogni ora del giorno. In una palazzina di piazza Cavour i muratori avrebbero esagerato, non solo lavorando in orari in cui era da garantire il silenzio ma usando l'ascensore come montacarichi, per trasportare le macerie dei lavori di ristrutturazione fuori dall'appartamento dove erano impiegati. Così l'elevatore era spesso fuori servizio durante la giornata, rimaneva sporco per i detriti trasportati e con la porta lasciata aperta. Una residente, che fa l'avvocato di professione, aveva ripreso più volte gli operai chiedendo loro di fare attenzione, di non sporcare l'elevatore e non usarlo come mezzo di lavoro. Una osservazione che i muratori un giorno non avrebbero gradito e per tutta risposta l'avrebbero minacciata così: «Sappiamo dove stai brutta tro.., ti facciamo vedere noi, ti facciamo ingoiare il telefono». Il fatto risale al 22 febbraio del 2019 e l'avvocatessa, dopo le offese subite, ha denunciato i muratori, tre in tutto, finiti ora a processo per minacce aggravate in concorso. Il terzetto è a giudizio davanti alla giudice Alessandra Alessandroni dove questa mattina ha testimoniato proprio l'avvocatessa minacciata, parte civile nel processo con l'avvocato Annalisa Marinelli.

Davanti alla giudice ha raccontato l'episodio subito all'interno del palazzo dove abita. «Mi sono ritrovata tre persone che mi hanno accerchiata – ha detto la donna in aula - Uno ha bloccato la porta dell'ascensore con un piede. Avevo appena detto loro di non usare l'ascensore perché si sporcava e non era un motacarichi. Si sono fatti subito minacciosi, mi hanno riempita di parole volgari dicendo “guarda sta tr. Che rompe il c., ti facciamo vedere noi adesso, ti facciamo la festa”. Mi sono spaventata molto e ho detto loro che avrei chiamato la polizia se non mi lasciavano andare». L'avvocatessa è stata anche pronta a riprendere con il cellulare quello che stava avvenendo e questo ha infastidito di più i tre muratori che le avrebbero urlato «sto cellulare te lo famo ingoià». A fatica la donna ha raggiunto poi il suo appartamento chiamando in aiuto una amica. «Avevo il terrore ad uscire di casa – ha proseguito nella testimonianza – se lo facevo solo dopo essere certa di non incontrarli. Successivamente ho subito un furto in casa, la porta è stata presa a picconate». I tre imputati sono padre e figlio, anconetani, di 65 e 31 anni, difesi dall'avvocato Fabrizio La Rocca e uno jesino di 29 anni, difeso dall'avvocato Giuliano Natalucci. Rigettano le accuse e verranno sentiti nella prossima udienza che si terrà il 23 ottobre del 2024.