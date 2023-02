La benzina erogata era (molto) inferiore a quella pagata dai clienti: sequestrato un distributore di carburante

FALCONARA - Il carburante effettivamente erogato era inferiore a quello che il cliente realmente pagava: sequestrato dalla Guardia di Finanza falconarese un distributore di carburante.

I militari hanno effettuato un test con l'estrazione di due pistole eroganti, senza però azionare le rispettive leve interne. I contatori di riferimento mostravano l’avvio di erogazione sia in litri che in euro pur in assenza di reale ed effettivo rilascio di gasolio. Dagli approfondimenti eseguiti dai finanzieri attraverso specifici strumenti di misurazione tecnica, è stato accertato che ad ogni erogazione di gasolio veniva rilasciata una quantità di carburante inferiore e ben oltre i limiti di tolleranza consentiti dalla legge, rispetto a quella contabilizzata sulla colonnina del distributore.

Sono state quindi sequestrate le due pompe di erogazione, il proprietario dell’impianto di distribuzione è stato denunciato con l'accusa di “frode in commercio”. Sono in corso le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica di Ancona, per svelare e appurare l'esistenza di eventuali manomissioni degli impianti di erogazione o l’utilizzo di meccanismi fraudolenti.