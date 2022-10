Prevenzione contro le truffe: i carabinieri di Ancona vanno a messa ad istruire gli anziani su come difendersi

ANCONA - Il problema delle truffe agli anziani è sempre di forte attualità. I raggiri effettuati il più delle volte per strada restano molto frequenti. Ma non passano mai di moda i tentativi di estorsione dentro le pareti domestiche, quando inavvertitamente si lascia entrare uno di quei presunti tecnici comunali per il pagamento di chissà quale bolletta. Un gioco di parole, uno sguardo convincente, una divisa finta, e il gioco è fatto.

Gli incontri

Dunque, per combattere il dilagare del fenomeno delle truffe agli anziani, il comando provinciale dei carabinieri di Ancona ha deciso di istruire le possibili vittime in uno dei luoghi di maggior frequentazione: le parrocchie. Così domenica scorsa le divise si sono presentate nella chiesa del Sacro Cuore al termine della liturgia della mattina. E’ stato un momento particolarmente utile, con la convinta partecipazione di numerose persone, durante il quale i militari, prendendo spunto anche da casi realmente accaduti, hanno fornito preziosi consigli e raccomandazioni da adottare in casi sospetti.

Il vademecum

Le regole base per proteggersi da presunti truffatori sono quelle dettate dal buon senso: non aprire la porta agli sconosciuti, non fidarsi delle apparenze, diffidare anche delle telefonate ricevute da parte di sedicenti carabinieri o altri appartenenti a forze di polizia che avvisano di inesistenti fatti gravi avvenuti a familiari, per la risoluzione dei quali è necessario consegnare una somma di denaro o oggetti di valore. In tutti questi casi bisogna rimanere calmi e contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, numero da contattare senza preoccuparsi di disturbare.