Presunti dissidenti di Fi contro la candidatura a sindaco di Silvetti. Tombolini: «Non c’è nessuna frangia nel partito, è un fake»

ANCONA - A questo punto è un mistero la storia della presunta frangia di dissidenti interna al partito di Forza Italia ad Ancona. Nei giorni scorsi è partita una mail dall’account forzaitalia2023 in cui il fantomatico gruppo controcorrente si mostrava non allineato rispetto alla candidatura a sindaco di Daniele Silvetti, l’avvocato presidente del Parco del Conero. Una mail, però, che non riportava alcuna firma in calce. Uno scritto anonimo, senza nemmeno un nome dei dissidenti. «Appunto, non è già strano questo fatto?» si chiede Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana e coordinatore provinciale di Forza Italia. «Questa storia è montata sul nulla - continua Tombolini - non c’è nessuna frangia di dissidenti dentro il nostro partito. E’ un fake, tanto che nei prossimi giorni andrò a fare denuncia contro ignoti presso la polizia postale». Ma ciò che ha insospettito ancora di più i vertici del partito sulla veridicità del documento è il passaggio in cui si fa menzione della sezione di Ancona di Forza Italia. «Il nostro partito non ha mai avuto sezioni, neanche a livello nazionale - spiega il capogruppo in consiglio comunale Daniele Berardinelli -. Le sezioni ce le hanno i partiti di sinistra, la vecchia Dc ce le aveva. Dunque chi ha scritto quella mail è qualcuno che non sa nemmeno come è gestito internamente Forza Italia. Motivo in più per sostenere che sia tutto un fake montato ad arte». Ma da chi? «Non lo sappiamo - prosegue Tombolini -. La candidatura di Silvetti è nell’aria da tempo. Se qualcuno avesse voluto mostrare delle perplessità avrebbe potuto farlo a suo tempo. Invece non c’è stata mai nessuna obiezione. Quindi stiamo veramente parlando del nulla». Dunque uno scherzo? «Qualunque cosa sia, si tratta di una mail che parte da un account non autorizzato - specifica il coordinatore provinciale di Fi - quindi non attendibile».