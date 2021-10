Centinaia di licenziamenti e delocalizzazioni: presidio dei lavoratori di Elica

ANCONA - Giovedì 28 ottobre una delegazione di lavoratrici e lavoratori di Elica daranno luogo ad un presidio sotto la Prefettura di Ancona, dalle ore 10 alle ore 11.30. Continua la mobilitazione a sostegno della vertenza contro centinaia di licenziamenti, contro le delocalizzazioni, per un piano che veda il lavoro che torna in Italia per il rilancio del territorio