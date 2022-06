Si sente male sotto l'ombrellone: con i quad in spiaggia per soccorrere una donna

ANCONA - Accusa un malore in spiaggia: attimi di apprensione ieri pomeriggio a Palombina per una donna di 74 anni. Per fortuna erano appena entrati in servizio i quad della Croce Gialla (con i due soccorritori abilitati a bordo) che sono intervenuti allo stabilimento balneare da dove era scattato l’allarme. La donna è stata poi trasportata a Torrette con l’ambulanza del 118.

Dunque assistenza in tempo reale sulle spiagge del litorale dorico. Così come al Passetto dove c’è una postazione sanitaria della Croce Gialla proprio nel punto in cui inizia la passerella in legno che conduce agli ascensori. L’altra si trova invece nel tratto di costa antistante lo stabilimento Romano nei pressi del punto di confine tra il comune di Ancona e quello di Falconara. Qui si trova proprio il mezzo di soccorso che per competenza territoriale arriva fino alla spiaggia libera di Torrette.

L’assessore Stefano Foresi ha dichiarato: «Dopo le prove generali del 2 giugno l’assistenza è entrata a pieno regime con il personale della Croce Gialla che sarà presente tutti i giorni fino ai primi di Settembre. La postazione di Palombina sarà operativa dalle 10 alle 18 quella del Passetto dalle 9 alle 12 poi a partire dal 24 luglio i soccorritori resteranno in spiaggia fino alle 17 con un evidente incremento di orario. Il servizio che andremo ad offrire ci darà la possibilità di vivere una stagione estiva più serena grazie anche alla preparazione del personale della Croce Gialla». A mettere in evidenza quanto siano importanti queste postazioni sanitarie anche il presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini: «Chi frequenta queste spiagge avrà la percezione di una maggiore tutela sotto il punto di vista sanitario e di questo non possiamo che essere grati all’amministrazione comunale che per il secondo anno consecutivo ha deciso di affidarsi al nostro personale. In queste postazioni cosi come nel quad c’è tutto quello che occorre per una prima assistenza sanitaria defibrillatore e bombole di ossigeno comprese». Postazione quella di Palombina che risponde al 371/3140400 numero attivo già dallo scorso anno con gli operatori che sono in contatto radio anche con le torrette presenti in spiaggia e riconducibili al servizio di salvataggio.