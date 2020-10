Eletto il nuovo preside della facoltà di Ingegneria: é Maurizio Bevilacqua

Si sono svolte mercoledì 30 settembre le elezioni per la nomina del preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. È stato eletto con l’85% dei voti, unico candidato in corsa alla guida della facoltà, il professor Maurizio Bevilacqua.

Professore ordinario nel settore Impianti Industriali Meccanici, Maurizio Bevilacqua ha ricoperto diverse posizioni accademiche a partire dal 1990. Dal novembre del 2018 ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (DIISM) della Facoltà di Ingegneria dell’Univpm, riconosciuto Dipartimento di Eccellenza per la qualità della ricerca dall’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario). Maurizio Bevilacqua è autore di oltre 120 articoli scientifici pubblicati su riviste ed atti di conferenze internazionali. È membro della European Academy for Industrial Management (AIM) e dell’AIDI (Associazione Italiana Docenti Impianti Industriali).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Congratulazioni al nuovo Preside Prof. Maurizio Bevilacqua – afferma il Rettore Gian Luca Gregori – certo che gestirà in modo efficace la Facoltà di Ingegneria, così importante per il nostro Ateneo e per l’intera comunità, affrontando con determinazione l’attuale periodo complesso». «Nel corso del mandato è mia intenzione consolidare e sviluppare i risultati che hanno finora caratterizzato la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica della Marche – afferma il neo eletto Preside Prof. Bevilacqua – dal punto di vista dell’attrattività della didattica erogata nei corsi di studio presso le sedi di Ancona, Fermo e Pesaro, mantenendo uno stretto rapporto con il territorio nelle sue componenti sociale, produttiva e istituzionale».