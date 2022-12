Presepe vivente in grotta, a Camerano una natività speciale

CAMERANO - Il 26 dicembre, l’1 ed il 6 gennaio, il centro storico di Camerano si trasformerà nell'antica Betlemme. La rappresentazione del presepe vivente si svolgerà dalle 16 alle 19.30 e sarà itinerante per il centro storico, sia sopra che sotto la superficie, in grotta. L’iniziativa, organizzata dalla Proloco Carlo Maratti di Camerano e dal Comitato Presepi, con il patrocinio del Comune, trasporterà i visitatori nel passato, ai tempi del miracolo della Nascita di Gesù. L’ingresso è ad offerta. Per info e prenotazioni ufficio IAT 3497627747 (9.30 - 12.30 / 15.30 - 18.30- chiuso il 25 e 31 dicembre). In paese è possibile vedere anche la V mostra di arte presepiale. È stata inaugurata il 17 dicembre scorso ed è allestita nella chiesa di Santa Faustina fino all’8 gennaio 2023. I visitatori potranno ammirare l’esposizione, organizzata dal Gruppo Amici del presepe con il Patrocinio del Comune di Camerano, nelle seguenti date e orari: 31 dicembre 2022 dalle 16.00 alle 19.00; 26 dicembre 2022 dalle 9.30 alle 12.30/ dalle 16.00 alle 19.00; 1/7 gennaio 2023 dalle 16.00 alle 19.00; 6/8 gennaio 2023 dalle 9.30 alle 12.30/ dalle 16.00 alle 19.00. Il ricavato di entrambe le iniziative verrà devoluto in Beneficenza per le attività dei gruppi della Parrocchia di Camerano.