Prepara e pubblicizza primi piatti senza autorizzazione. Bar multato e titolare nei guai

CHIARAVALLE – Aveva esposto cartellonistica con l’offerta di primi piatti, senza però avere alcun tipo di autorizzazione, essendo un bar e non un ristorante. Lo scorso 1° dicembre la Polizia di Jesi, in collaborazione con il personale medico del dipartimento di prevenzione/servizio igiene alimenti di origine animale e della polizia municipale del Comune di Chiaravalle, ha sanzionato un bar all’interno del quale venivano preparati alimenti cotti, pur non essendo presenti condizioni strutturali ed attrezzature necessarie a farlo.

Nell’ambito dei controlli, le forze dell’ordine hanno anche rilevato irregolarità nello spazio che sarebbe dovuto essere destinato a magazzino per i prodotti confezionati e non deperibili, e l’assenza di un’area riservata ai materiali utilizzati per la pulizia dei locali, oltre che quella del manuale di autocontrollo aziendale (HACCP). Oltre al divieto immediato di preparare alimenti cotti, è stata notificata una multa di 1000 euro e concesso un lasso di tempo entro il quale le problematiche emerse dovranno essere risolte.