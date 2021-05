Vaccini anti-Covid, chiude l'hub del Paolinelli: dosi solo al Palarossini

Da domani, venerdì 21 maggio, tutte le vaccinazioni anti Covid saranno eseguite solo al PALAPROMETEO (ex Palarossini). Anche le prenotazioni che i cittadini residenti nei comuni di Osimo, Castelfidardo, Loreto, Numana, Sirolo, Camerano, Falconara, Montemaricano, Monte San Vito, Camerata Picena e Chiaravalle ed anche Ancona, avevano effettuato con sede di vaccinazione alla tensostruttura del Paolinelli, saranno evase esclusivamente all'ex Palarossini.

Non ci saranno ulteriori comunicazioni da parte dell’Asur e nella serata di oggi, 20 maggio, il tendone del Paolinelli verrà chiuso.Quindi tutte le prenotazioni già effettuate con indicazioni Paolinelli sono valide per il PalaPrometeo.Domani l'avvio delle vaccinazioni all'ex Palarossini sarà soft con 400 prenotazioni, ma da sabato 22 maggio l’attività entrerà a pieno regime con 1.200 prenotati al giorno che saranno vaccinati.L’Amministrazione comunale, in sinergia con Asur Area Vasta 2, Regione Marche, Inrca, ha lavorato all’organizzazione della struttura.

Come accedere

Percorsi per l’accesso: si entra dal cancello 5 e sarà possibile parcheggiare sopra il terrazzo; poi si accede al grande tunnel, diviso tra entrata e uscita con percorsi dedicati differenziati. All’ingresso, dove ci sarà la registrazione, sarà presente personale della Protezione civile. Per agevolare la circolazione prevista anche la presenza di una pattuglia della Polizia Locale di Ancona. Particolare attenzione è stata posta per i box per le vaccinazioni che sono stati resi più riservati. I numeri delle chiamate saranno evidenti sui due display del salone centrale. Le vaccinazioni si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 20.00. E’ possibile, per chi ancora non lo avesse fatto, prenotare il proprio turno al numero verde 800.00.99.66 o al sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it con una procedura centralizza a livello nazionale.