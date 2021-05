Vaccinazioni al circolo Leopardi, da venerdì attiva la prenotazione online

Sarà attivo dalle 9 di venerdì 7 maggio il nuovo portale per prenotare la vaccinazione al Circolo Leopardi di via dello Stadio 14/A. Nelle ore immediatamente precedenti all’attivazione sarà diffuso, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, il link per accedere al servizio. Una volta entrati nel portale si potrà selezionare il giorno (la prima data disponibile sarà lunedì 10) e una delle sei fasce orarie (quella delle 9, delle 10, delle 11, delle 16, delle 17, delle 18). Occorrerà poi inserire i propri dati (nome, cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale, numero di telefono) e la categoria vaccinale di appartenenza: attualmente possono vaccinarsi le persone dai 65 anni in su, i disabili, i soggetti che appartengono a categorie particolarmente fragili, caregiver e conviventi di persone disabili o particolarmente fragili (in questo caso occorrerà indicare anche il codice fiscale della persona assistita o convivente), personale sanitario, personale non sanitario impegnato nelle strutture sanitarie, personale scolastico e universitario, forze dell’ordine, ospiti delle strutture residenziali. Le categorie che possono accedere alla vaccinazione, naturalmente, saranno aggiornate in base al piano vaccinale. Si potrà prenotare la prima dose, mentre la data della seconda sarà comunicata immediatamente dopo la somministrazione al Circolo Leopardi. Chi ha già ricevuto la prima dose in un altro centro, non potrà ricevere la seconda al punto vaccinale falconarese.

Possono prenotare solo i residenti nel Comune di Falconara, anche coloro che hanno già una prenotazione per la prima dose in un altro centro vaccinale. Sarà il personale di via dello Stadio, dopo la somministrazione e su richiesta, a effettuare la cancellazione di eventuali prenotazioni in altri centri (per tale operazione occorre avere, oltre alla tessera sanitaria, l’apparecchio telefonico con cui è stata effettuata la prenotazione presso quel centro). Se i vaccini, date le incertezze legate all’approvvigionamento, non saranno disponibili nel giorno prefissato, gli utenti saranno avvertiti in anticipo attraverso il numero di telefono indicato in prenotazione. Al Circolo Leopardi, nel giorno della vaccinazione, ci si dovrà presentare con la tessera sanitaria in corso di validità e i moduli di consenso, meglio se già compilati, che potranno essere scaricati anche dal sito dell’Asur (sul sito del Comune sarà indicato il link).

Chi non ha la possibilità di prenotare online potrà presentarsi al punto vaccinale di via Stadio con il codice fiscale e tutte le informazioni necessarie (numero di telefono e indirizzo e-mail): saranno i volontari a procedere alla prenotazione e alla stampa dei moduli. Chi fosse impossibilitato a recarsi a fare il vaccino dopo essersi prenotato, è invitato ad annullare la prenotazione. La cancellazione può essere effettuata autonomamente accedendo alla mail di conferma ricevuta e scegliendo la voce ‘Annullare o ripianificare la prenotazione’.