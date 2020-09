L'estate continua, esteso al weekend l'obbligo di prenotazione nelle spiagge libere

Visto il ritorno del caldo e delle condizioni di meteo stabile, è stato esteso al weekend del 5 e 6 settembre l’obbligo di prenotare un posto nelle spiagge libere di Portonovo e Mezzavalle. Lo ha reso noto il Comune.

Il meccanismo di accesso è ormai noto: occorre utilizzare l’app iBeach, pensata per contrastare gli assembramenti e ridurre il rischio di diffusione del Covid. In 3 mesi oltre 50mila persone hanno effettuato una prenotazione, tra cui 35mila anconetani e turisti da ogni regione d’Italia.

«Il successo della prenotazione digitale è stato frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto oltre agli organizzatori, uno staff di steward e la Polizia locale presente per sorvegliare il rispetto del distanziamento sociale», sottolineano dal Comune. In alternativa, chi non ha possibilità di prenotare attraverso iBeach può telefonare ai numeri 071.222-2457/2931 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure allo Iat (071.2076431).