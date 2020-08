Ferragosto, prenotazione spiagge libere: tutte le indicazioni del Comune

Il Comune di Ancona ricorda che per quanto riguarda l’accesso alle spiagge, dal 15 al 23 agosto sarà obbligatoria, anche nei giorni infrasettimanali, la prenotazione del proprio posto in spiaggia, sia a Portonovo che a Mezzavalle, con l'app iBeach. Una persona può opzionare una spiaggia diversa (Ramona, Torre, Mezzavalle, chiesetta ecc) ogni giorno. Per la stessa spiaggia devono passare 3 giorni dall'ultima prenotazione utilizzata. Chi non riesce a utilizzare la app, può chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 i numeri telefonici 071- 2222833 o 2222457. Grazie ad una collaborazione con lo IAT del porto, si possono prenotare i posti spiaggia a questo numero 071.2076431. in questi orari

lunedì 9.00 – 13.00,

martedì 9.30 - 13.30 / 14.30 – 22.00,

mercoledì 9.00 - 13.00 / 18.00 – 22.00,

giovedì 9.30 - 13.30 / 14.30 – 22.00,

venerdì 9.00 - 13.00 / 18.00 – 22.00,

sabato 10.00 - 13.00 / 14.00 – 22.00,

domenica 10.00 - 13.00 / 18.00 – 22.00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comune ricorda che la prenotazione serve per tutti i giorni nella settimana dopo Ferragosto. Il Comando della Polizia locale di Ancona informa che la strada di accesso a Portonovo continuerà ad essere chiusa al verificarsi del riempimento dei due parcheggi a servizio della Baia. Quando il parcheggio scambiatore e il parcheggio sotto sono pieni, infatti, l'accesso alla baia per le auto è interdetto.