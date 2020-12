Premio simona cigana: in friuli il marchigiano Daniele Bartocci si impone nel giornalismo sportivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il Circolo della Stampa di Pordenone ha chiuso in questi giorni l’11ª edizione del prestigioso “Premio Simona Cigana”, tradizionale appuntamento annuale dedicato alla regione Friuli Venezia Giulia, con la proclamazione dei vincitori in programma a febbraio 2021 a Pordenone. Per la sezione giornalismo sportivo, il primo posto del Premio Simona Cigana va al giornalista marchigiano Daniele Bartocci, già vincitore in queste settimane del premio di miglior blogger sportivo 'Blog dell'Anno 2020'. Lo jesino Daniele Bartocci sarà premiato per un articolo di approfondimento sullo sport business realizzato per una testata nazionale online, insieme a importanti servizi di TgCom24, Il Giornale e Rete4-Quarta Repubblica a firma di Luca Pesante, Sergio Arcobelli e Ludovica Bulian, anche loro tra i protagonisti del premio Cigana. Come le precedenti, l’11ª edizione del Premio Cigana è stata possibile grazie all’apporto degli sponsor: la Bcc Pordenonese e Monsile, i Comuni di Aviano e di San Vito al Tagliamento, la Confartigianato di Pordenone, l’Anmil provinciale pordenonese e la famiglia di Luisa e Bruno Cigana. Un premio sostenuto dalla Giunta regionale e il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il Coni regionale, il Comune di Pordenone, Coldiretti Pordenone, Confartigianato Pordenone, Domovip Italia, l’associazione Per le Antiche vie, Carta Pordenone. Immancabile ogni anno il patrocinio dei massimi organismi della categoria dei giornalisti: Ordine, Assostampa e Ussi del Friuli Venezia Giulia. Per Bartocci dunque si conclude un'annata di premi tra cui il premio Giovanni Arpino Inedito di Torino, il Premio Myllennium Award - Coni a luglio 2020, il Premio Renato Cesarini come migliore giornalista giovane e il Premio giornalistico Overtime Festival al Festival Nazionale del Racconto, Etica e Giornalismo Sportivo.