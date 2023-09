Dalla Germania in città con il suv rubato, ma in agriturismo si registra col suo nome: trovato

FABRIANO - Aveva raggiunto un agriturrismo nelle campagne fabrianesi con il Suv rubato in Germania. A tradire il pregiudicato tedesco è stato il servizio "Alert", ovvero quello che comunica (per legge alle autorità i dati degli alloggiati.

L'uomo, che aveva anche cercato di comprare una casa sempre nel fabrianese proponendo il pagamento in bitcoin, aveva precedenti per reati contro il patrimonio commessi con violenza e frode. I poliziotti lo hanno trovato in camera con una donna connazionale: per evitare di rispondere alle domande, fingeva di parlare solo il tedesco. Con l'aiuto di un interprete, gli agenti hanno quindi identificato il 43enne di Francoforte e lo hanno portato in commissariato. Il Suv, risultato rubato a giugno, è stato sequestrato.