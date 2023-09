Pregiudicato rintracciato in un agriturismo in campagna, era partito dalla Germania con un Suv rubato

FABRIANO- Pregiudicato tedesco arriva a Fabriano con un suv rubato e cerca di acquistare una villa con i bit coin, rintracciato dai poliziotti in un agriturismo in campagna grazie al sistema di “alert”. Lo scorso fine settimana, un “alert” del servizio alloggiati della polizia di stato ha segnalato la presenza dell’uomo, un 43enne residente a Francoforte, con precedenti per reati contro il patrimonio commessi con violenza e con frode. Il servizio alloggiati della polizia è un portale web all’interno del quale ogni struttura ricettiva (alberghi, bed and breakfast ecc.) deve inserire, rispondendo ad un obbligo di legge, i dati anagrafici delle persone a cui danno alloggio. L’Interpol ha quindi richiesto, su incarico della autorità giudiziaria e della polizia tedesca, di procedere alla identificazione completa dell’uomo (con l’acquisizione di notizie circa il domicilio per le notificazioni giudiziarie e la nomina di un difensore) e di verificare attentamente l’eventuale possesso di automezzi. I poliziotti, giunti immediatamente nella struttura ricettiva, hanno controllato con il proprietario la presenza del 43enne ricercato. Il tedesco, che soggiornava nell’agriturismo con una donna della stessa nazionalità, è stato rintracciato in camera. Alla vista degli agenti ha provato a sottrarsi alle domande degli investigatori e a non farsi identificare, inoltre ha finto di parlare solo il tedesco costringendo i poliziotti ha trovare un interprete.

Attesa la disposizione della autorità giudiziaria comunitaria, l’uomo è stato accompagnato presso la sezione anticrimine del commissariato ed è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici che hanno confermato l’identità del ricercato. Successivamente è stata controllata anche la sua auto, un costoso Suv Volvo di ultima generazione, risultato rubato in Germania nel mese di giugno. Il veicolo è stato sequestrato e messo a disposizione della autorità giudiziaria italiana per la successiva convalida ed interlocuzione con le autorità comunitarie. Il tedesco ha quindi raggiunto la stazione ferroviaria in taxi per lasciare Fabriano. Al vaglio degli investigatori il tentativo di acquisto di una residenza di campagna in una frazione del fabrianese proposto dal pregiudicato al proprietario in cambio di valuta in bit coin con modalità, tempi ed accordi tutti da chiarire.