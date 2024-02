Colpivano di notte per derubare case di lusso: condannati i predoni delle ville

ANCONA - Dieci anni di condanna in due per aver commesso almeno una decina di furti, tutti in case di lusso, dove portavano via gioielli, monili d’oro, denaro contante, borse e portafogli firmati e perfino una automobile. È arrivato il conto con la giustizia per i predoni delle ville, quelli che in due mese hanno seminato il panico tra la provincia dorica, quella ascolana è quella teramana. Imputati due albanesi di 39 e 37 anni, difesi dall’avvocato Mauro Diamantini. Entrambi erano accusati di furto aggravato in concorso. Il giudice Pietro Merletti oggi ha inflitto 5 anni e 10 mesi di reclusione al primo e 3 anni e 10 mesi di reclusione al secondo. La Procura, in aula c’era il pm Giovanni Centini, aveva chiesto una condanna di 4 anni e 8 mesi.

Due i colpi che hanno riguardato la provincia di Ancona, tra dicembre 2014 e febbraio del 2015. Uno a Montemarciano, dove aveva depredato una villetta, sotto Natale del 2014, in via Gabella. Avevano portato via imi gioielli della proprietaria. A Chiaravalle, era febbraio 2015, avevano commesso un colpo in una villa di una avvocatessa a cui avevano portato via monili d'oro, un servizio in argento, la Bmw e anche una pistola regolarmente detenute. Un bottino per circa 100mila euro. L’automobile era stata poi abbandonata. La banda sarebbe stata composta anche da altri connazionali, che hanno subito un altro processo e si è resa responsabile di altri furti fuori provincia e fuori regione. Ad inchiodarli era stata una indagine dei carabinieri. Per la difesa non c’erano prove che fossero i due assistiti, nessun testimone per riconoscerli, solo i cellulari avrebbero agganciato le celle telefoniche della zona dei furti.