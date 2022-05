Precipita da una scala mentre lava il camper: è gravissimo

JESI - Perde l'equilibrio, cade da una scala e sbatte la testa: un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette in eliambulanza nella tarda mattinata di oggi.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo, 62 anni, stesse pulendo un camper all'interno dell'azienda di cui è titolare. Si trovava in cima ad una scala quando è precipitato. A lanciare l'allarme un suo collega che si trovava lì in quel momento e che ha dato l'allarme. L'incidente sul lavoro è avvenuto in via Novello, nella zona della Zipa. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Jesi, il personale della Croce Verde insieme al 118. Saranno i militari ad accertare la dinamica dell’incidente e verficare se si tratti di un infortunio sul lavoro o meno.