Precipita da un muretto, grave a Torrette: indaga la polizia

Scivola da un muretto e dopo un volo di oltre 4 metri plana sulla tettoia di un casottino tra via Guasino e via Cinque Torri, ad Osimo. E' grave. Un passante ha notato la sagoma dell'uomo a terra vicino alle scale mobili ieri sera a mezzanotte e ha subito allertato il 118 e i vigili del fuoco. Il 30enne di origini sud americane è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette e si trova in Rianimazione con un brutto trauma cranico.



Sulla vicenda sta indagando la polizia di Osimo. Secondo le prime informazioni, infatti, l'uomo, sposato e residente da tempo nella cittadina, sarebbe uscito per trascorrere il sabato sera ma non è chiaro se fosse da solo o in compagnia e quali siano stati i motivi della caduta. Dunque gli investigatori indagano sulla dinamica senza escludere alcuna ipotesi. Intanto sono stati ascoltati i familiari dell'uomo e nelle prossime ore si visioneranno le telecamere a circuito chiuso per cercare di fare chiarezza sulla vicenda.