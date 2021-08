Terrore al Foro degli Occhialoni, guida precipita in un burrone: ricerche in corso

Guida escursionistica precipita in un burrone. Terribile incidente al Foro degli Occhialoni, formazione rocciosa che si trova all’interno del Parco Naturale della Gola Della Rossa.Sul posto stanno operando gli uomini del Soccorso Alpino Speleologico delle Marche insieme ai vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni la guida stava accompagnando due ragazzi lungo il sentiero quando è scivolata cadendo nel burrone facendo un volo di decine di metri. A dare l'allarme proprio i due ragazzi che si trovavano con la guida.

Da Fabriano si è alzato in volo l'elisoccorso del 118 per rintracciare la persona precipitata. Ricerche in corso anche via terra. Le squadre del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico stanno cercando di raggiungere i due escursionisti rimasti bloccati sul crinale.