Precipita dalle mura, è giallo sulla caduta del trentenne ora intubato a Torrette

Indagini serrate su tutto il territorio osimano per chiarire l’episodio che, nel weekend, ha focalizzato le attenzioni delle cronache cittadine. Un trentenne straniero, residente proprio ad Osimo, è precipitato dalle mura di via Cinque Torri riportando gravi ferite tanto da rendere necessario il ricovero in gravi condizioni all’ospedale di Torrette (dove attualmente si trova intubato).

Gli inquirenti stanno cercando di capire i motivi della caduta e, per questo, non hanno escluso nessuna delle possibili piste. Dall’accidentalità del gesto, magari dovuta all’alcool (visto il forte odore che emanava il giovane al momento dei soccorsi), fino al tentato suicidio passando addirittura per il tentato omicidio magari derivante da una lite visto che alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito delle forti urla provenienti da quella zona nella notte tra sabato e domenica (e anche nel giorno successivo). Decisivi saranno i filmati della videosorveglianza che in queste ore sono all’attenzione della Polizia.