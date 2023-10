Precipita dal secondo piano, i vicini vedono il corpo a terra e danno l'allarme

ANCONA - Una donna di 60 anni circa è caduta dal secondo piano del suo appartamento in zona Posatora. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno visto il corpo della donna a terra ed hanno subito chiamato il 118. Sul posto, oltre agli operatori della Croce Gialla, anche i carabinieri. La signora è stata caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale regionale di Torrette. Era cosciente ma ha subito un trauma cranico e diverse fratture. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.