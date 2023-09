Gola della Rossa: l’arrampicata finisce male, climber precipita dalla falesia

GENGA - Si stava arrampicando, in una delle pareti della falesia a Pontechiaradovo, alla “sbarra”, nel parco Gola della Rossa, un posto noto e frequentato dai climber. Qualcosa però è andato storto ad un'arrampicatrice che ha perso aderenza precipitando al suolo. Per recuperare la sportiva sono intervenuti il soccorso alpino e i vigili del fuoco. A dare l’allarme è stato un compagno di arrampicata. L’incidente è avvenuto attorno alle 18.30. Si è alzata in volo anche l’eliambulanza del 118 per i soccorsi. La ragazza ho riportato un trauma cranico e lesioni multiple. Non è chiaro ancora da quale altezza sia caduta e perché. Una volta raggiunta dai soccorritori è stata portata in codice giallo in ospedale.