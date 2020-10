Precari a scuola, flash mob mercoledì 14 ottobre in piazza del Plebiscito

ANCONA - I sindacati marchigiani chiedono la stabilizzazione dei precari della scuola. E per rilanciare la loro battaglia hanno organizzato per mercoledì pomeriggio, davanti alla prefettura di Ancona in piazza del Plebiscito, un flash mob dei lavoratori precari. Nell'occasione chiederanno un Piano di stabilizzazioni attraverso procedure concorsuali straordinarie.

La mobilitazione e' promossa e organizzata da Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola Rua, Snals-Confsal e Gilda-Unams. I rappresentanti dei lavoratori, considerando l'emergenza sanitaria in atto, chiedono che le stabilizzazioni per il personale docente con almeno tre anni di servizio avvengano tramite prova orale e valutazione di titoli mentre per gli insegnanti di sostegno specializzati tramite prova orale.