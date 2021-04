In dieci a pranzo nel ristorante, scattano multe per oltre 4mila euro e chiusura del locale

All'interno di un bar ristorante sul lungomare Marconi di Senigallia i militari hanno trovato dieci clienti seduti ai tavoli che stavano consumando il pranzo. I fatti risalgono a ieri quando era stata segnalata la presenza di alcune persone all'interno del locale. Sul posto sono arrivate una pattuglia dei carabinieri e una della polizia municipale.

Quando hanno visto arrivare le forze dell'ordine alcuni commensali sono riusciti a dileguarsi mentre altri sono stati intercettati. Subito sono iniziati gli accertamenti per capire se il locale avesse qualche autorizzazione che giustificasse la presenza di commensali seduti al tavolo. Nell'attuale decreto il servizio mensa autorizza i locali convenzionati a servire i pasti. Il ristorante, però, non era in possesso di alcun via libera per il consumo al tavolo e così sono scattate le multe sia per il titolare, che da oggi dovrà tenere chiusa la sua attività per cinque giorni, così come per i dieci avventori. Per loro il totale delle sanzioni ammonta a 4mila euro.