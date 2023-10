Pranzano in un locale del centro, ma al momento del conto scappano: denunciati

Mangiano e bevono in un locale del centro accumulando un conto di quasi 180 euro, ma al momento di pagare si dileguano. E’ accaduto in Ancona, nel primo pomeriggio di domenica: protagonisti della vicenda due italiani di 47 e 48 anni, che dopo aver pranzato si sono allontanati senza passare alla cassa. Determinante è stata la prontezza della proprietaria, che è riuscita a seguirli senza perderli di vista, avvertendo contestualmente le forze dell’ordine.

Giunti sul posto dopo la segnalazione, gli agenti hanno subito identificato i due uomini, che si erano seduti su una panchina di Piazza Cavour e dopo aver proceduto ai controlli di routine, li hanno condotti in Questura per gli accertamenti del caso. Ma di fronte al rifiuto dei due di saldare il conto del pranzo (che ammontava a 178 euro), hanno dovuto procedere denunciando entrambi in stato di libertà, per il reato di insolvenza fraudolenta.