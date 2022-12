Ristorante apre ai senzatetto per la vigilia di Natale

ANCONA - Cena solidale per i senzatetto, alla vigilia di Natale al ristorante pizzeria “SePoFa” di Egidio Amico. Il locale, che si trova agli Archi, aprirà il 24 dicembre per ospitare chi vive in strada. La cena sarà offerta dal ristoratore che ha accolto l’idea dei City Angels, guidati da Patrizia Guerra, e Ankon Nostra, con il presidente Daniele Ballanti. Informati dell’iniziativa il presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche, il sindaco, il prefetto, il vescovo e il questore. La Caritas ed altre associazioni di volontariato stanno provvedendo ai senzatetto con cibo, vestiti ed aiuti e anche i tre organizzatori vogliono dare il proprio contributo. Sarà una cena dell’amicizia, del calore umano, della dignità, del sentirsi accettati e protetti, organizzata in un luogo bello ed accogliente dove sedersi, stare al caldo, mangiare, essere serviti come tutti gli altri clienti. I tre organizzatori aiutati da altri volontari, tutti senza distintivi né simboli delle rispettive associazioni, serviranno a tavola e poi siederanno anch’essi per cenare insieme agli ospiti. Unico cartellino che porteranno tutti, ospiti e volontari, sarà quello appuntato sul petto con il proprio nome, per conoscersi e chiamare ognuno con il proprio nome perché «alla cena della vigilia - dicono gli organizzatori - nessuno deve essere considerato o sentirsi invisibile». «Ci auguriamo - aggiungono gli organizzatori - che le istituzioni possano sbloccare questa triste situazione, trovare un canale urgente per sistemare queste persone, al di là dello status che ad essi toccherà, forse magari sarà proclamato lo Stato di Emergenza per consentire di ricoverare queste persone in campi o container della Protezione Civile. In fin dei conti tutti noi, chi più chi meno, coltiviamo la speranza che i miracoli possano davvero compiersi».