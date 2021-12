Viveva solo e suonava nella banda: un archivio di file pedopornografici lungo vent'anni

Una persona sola, insospettabile e con la passione per la musica che coltivava da anni. Dal profilo del 49enne arrestato dalla polizia postale con un archivio di oltre un milione di file pedopornografici emerge il profilo di un uomo insospettabile. In passato era stato seguito dai servizi sociali, svolgeva alcuni lavoretti di pubblica utilità e, nel paese dell'anconetano dove viveva, era conosciuto da molti come una persona solitaria e tranquilla, almeno all'appartenza. Certo nessuno poteva immaginare che nascondesse una tale mole di materiale pedopornografico.

Gli investigatori hanno trovato il materiale classificato in base alla tipologia e all'età dei bambini (dai 6 ai 13 anni) in seguito alla perquisizione nel suo appartamento. Da quanto si apprende l'uomo avrebbe tenuto il materiale per se stesso, senza divulgarlo ad altri. Da vent'anni custodiva quelle foto e quei video su cd, dvd e altri dispostivi. Era il suo personale e macabro archivio che teneva nascosto nel suo mondo di solitudine. Il 49enne è stato arrestato qualche settimana fa. Le indagini erano partite dalle segnalazioni di un organismo internazionale.