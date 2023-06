Critica due imprenditori su Facebook, operaio a processo per diffamazione

FABRIANO - «Girano voci che ho denunciato l’intera filiera fabrianese, falso, due solo sono gli imprenditori, uno costruisce il futuro rubando e l’altro strozzando i propri fornitori e dipendenti». È il contenuto di un post fatto su Facebook da un operaio di 49 anni, che ora rischia una condanna per diffamazione aggravata dall’uso dei social. C’era stata una fusione aziendale tra l’azienda in cui lavorava e un’altra ditta di metalmeccanica del fabrianese. A settembre del 2016 si era lasciato andare in un lungo messaggio pubblicato sulla sua pagina social dando dei ladri e degli strozzini a due imprenditori che avevano riunito sotto una unica società le due attività dello stesso settore. L’operazione aveva portato a fare dei licenziamenti ma anche a delle riassunzioni di una parte del personale con la perdita però di alcuni benefici per i dipendenti ripresi che avrebbero dovuto rinunciare anche a dei compensi salariali pregressi.

Tra questi c’era anche il 49enne che aveva fatto delle denunce ai carabinieri e alla guardia di finanza. Nel post, che risale al 22 settembre 2016, fatto di sera, menzionava le due aziende e anche il nome di uno dei titolari che poi lo ha denunciato perché nel messaggio pubblicato l’imputato spiegava che le denunce fatte avevano trovato riscontro di illeciti, ma in realtà le cose non stavano così. La procura ieri ha chiesto un mese di condanna per l’operaio, difeso dall’avvocato Jacopo Saccomani. La giudice Antonella Passalacqua ha rinviato l’udienza al 21 novembre per repliche e sentenza. L'uomo poi si era licenziato.