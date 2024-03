Post antisemita sulla pagina Facebook della vice sindaca. Insorge la comunità ebraica

CASTELFIDARDO - Un post che riprendeva il verbo «israelizzare» seguito dalla spiegazione «prendere qualcosa che non ti appartiene, per poi fingere spudoratamente che sia tuo interpretando il ruolo della vittima» ha offeso la comunità ebraica che ha scritto al sindaco della città per segnalare il grave contenuto. A postarlo su Facebook, a mò di citazione tra virgolette, con il commento sovrastante che diceva «Chiaro, no?» è stata la vice sindaca Romina Calvani (Movimento 5 Stelle), assessore alla pubblica istruzione, nei giorni scorsi ma poi rimosso. Quel post ha suscitato la reazione del rabbino, insegnante e conferenziere Haim Fabrizio Cipriani, musicista ligure. Cipriani ha scritto al sindaco Roberto Ascani, anche lui di M5s, segnalando il post «il cui evidente contenuto antiebraico è gravissimo» e allegando una foto. Nella lettera parla di «risveglio dell'antisemitismo, che viene regolarmente alimentato da organizzazioni di ogni tipo, fonti di informazione, personaggi dello spettacolo. Certamente però quando sono i rappresentanti delle istituzioni a farlo la cosa raddoppia di gravità».

«Questi pregiudizi - si legge - spesso diffusi da chi a parole si dichiara pacifista, pongono invece le basi dell'odio che ha causato, come Lei certamente sa, milioni di vittime, e ancora oggi mettono a repentaglio la vita e la sicurezza degli ebrei in tutto il mondo, anche in Italia», conclude Cipriani, «certo» che il sindaco prenderà «seri provvedimenti». Il primo cittadino ha subito chiarito l’accaduto. Per lui l'assessore ha condiviso «un'immagine creata da altri» ha spiegato sindaco Roberto Ascani, sottolineando che Calvani «non intendeva offendere il popolo ebraico né lo Stato di Israele» o esprimere «pozioni antisemite», ma solo la sua posizione critica rispetto al «protrarsi della guerra che sta facendo tante vittime». Il post «è stato subito rimosso». Oggi il sindaco ha ricevuto «varie mail che esprimono amarezza per quel post», che per altro è «un'iniziativa personale, non condivisa con il gruppo e che non riflette la posizione di M5s». Anche la vice sindaca ha diffuso poi una nota per spiegare quel post e chiedere scusa dicendo che la sua intenzione era solo criticare la prosecuzione della guerra a Gaza che sta mietendo numerose vittime.