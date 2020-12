Positivo al Covid passeggia in strada: denunciato 46enne

Passeggiava tranquillamente in strada quando sarebbe dovuto starsene chiuso in casa perché positivo al Covid-19.

Denunciato dai carabinieri un 46enne di etnia rom. L’uomo, per via della sua positività, era stato segnalato alla Asl e si trovava in stato di isolamento domiciliare ma, nonostante questo, si aggirava lungo via Flaminia quando i militari lo hanno individuato. Per lui è scattata la denuncia. Il trasgressore era già stato attenzionato alle forze dell’ordine per piccoli precedenti ed era stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.