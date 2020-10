Positivo un dipendente comunale, avviate le operazioni di sanificazione e controllo

CORINALDO - L'Amministrazione Comunale ha informato tutta la comunità che un dipendente comunale nelle scorse ore è risultato positivo al tampone naso-faringeo per la diagnosi del Covid-19.



Il dipendente, già in isolamento domiciliare da 10 giorni, non ha avuto contatti a rischio con colleghi e con cittadini. Per precauzione l'Amministrazione ha predisposto la procedura di tampone per tutti i dipendenti della struttura e per la Giunta Comunale, oltre alla sanificazione dei luoghi di lavoro della persona risultata positiva e all’igienizzazione straordinaria degli uffici.

