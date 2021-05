Positivo al Covid esce in macchina: denunciato un 40enne

Era uscito a fare una passeggiata, nonostante fosse ancora positivo al Covid. Denunciato un 40enne marchigiano, residente fuori provincia, dai carabinieri di Fabriano. L'uomo è stato pizzicato ieri pomeriggio nell'entroterra, tra Genga e Fabriano, a bordo della sua auto.

I militari lo hanno controllato e, sebbene in un primo momento non ci fosse alcuna irregolarità, da un controllo più approfondito è emerso che in realtà l'uomo sarebbe dovuto restare in quarantena ancora per qualche giorno. Così è stattata la denuncia. Chi non rispetta la quarantena, infatti, rischia la reclusione da 3 a 18 mesi, oltre a un'ammenda da 500 a 5mila euro, come previsto dall'articolo 7 del decreto legge 19/2020.