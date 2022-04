Improvvisa un ballo per ingannare i carabinieri: è positivo al Covid e ha l’eroina

FALCONARA - I carabinieri gli si avvicinano per un controllo. Quando li vede, il 24enne nigeriano, inizia ad allontanarsi ballando fingendosi indifferente. Con sé aveva 4 dosi di eroina ed era positivo al Covid.

E’ successo tutto ieri pomeriggio a Falconara. I militari si sono avvicinati al giovane, che da un paio di giorni sembrava attendere qualcuno nei pressi del sottopasso “Bruno Santarelli” di via Aspromonte. Indossava un paio di vistose cuffie e ha cominciato improvvisamente a ballare, forse nel tentativo di fingersi indifferente. Ha cercato poi di girarsi per imboccare il sottopasso ma a quel punto è stato bloccato. Nelle sue tasche c’erano le quattro dosi di eroina, già tagliata e pronta per essere venduta, insieme ad una quarantina di euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Aveva anche due smartphone “dual sim”, con schede intestate ad altri soggetti, nella probabile convinzione di poter sfuggire ad eventuali indagini tecniche.

Dopo la convalida, i carabinieri hanno immediatamente avviato le procedure di espulsione. Il 24enne però è risultato positivo al test Covid, per questo obbligato a permanere all’interno di una struttura sanitaria del territorio. Quando sarà guarito, verrà accompagnato al primo Centro di Permanenza disponibile.