Sospetto focolaio al rientro dalla montagna: ansia per tre famiglie

SENIGALLIA - Test rapido con esito positivo, in cinque aspettano l’eventuale conferma dal molecolare. Ore di attesa per tre famiglie di Senigallia al rientro da alcuni giorni di vacanza in montagna. La notizia è stata riportata dal Corriere Adriatico.

Il focolaio, che va ancora certificato dal tampone molecolare, si è manifestato con i classici sintomi dell’influenza: un banale raffreddore e poco altro. Il test rapido, al rientro dalla villeggiatura, ha detto altro.