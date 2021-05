Superati i 99mila contagi da inizio pandemia, nelle ultime 24 ore altri 314 positivi

Sono stati rilevati nelle Marche 314 nuovi contagi a causa del Covid-19: è il dato più alto dallo scorso 29 aprile. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.466 tamponi: 2.508 nel percorso nuove diagnosi (1.877 tamponi molecolari e 631 nello screening con percorso antigenico) e 1.958 nel percorso guariti. Dei 314 casi odierni 46 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 20.419, 47 ad Ancona (32.329), 145 a Pesaro-Urbino (22.089), 18 a Fermo (9.894), 44 ad Ascoli Piceno (10.634) e 14 fuori regione (3.868).

Questi casi comprendono 51 soggetti sintomatici, 75 contatti in setting domestico, 88 contatti stretti di casi positivi, 11 contatti in setting lavorativo, un contatto in setting assistenziale e 22 contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione, mentre per altri 66 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 631 test antigenici effettuati sono stati riscontrati 29 casi con un rapporto casi/test pari al 4,6% (ieri era al 5,5%), mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta al 16,7% (ieri era al 15,6%). Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi infine e' del 12,5% (ieri era all'11,5%). Le persone contagiate da inizio emergenza salgono a 99.233 con 689.934 tamponi testati compresi gli antigenici.