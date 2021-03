Nelle Marche 415 nuovi contagi, oltre 2.000 i tamponi nelle ultime 24 ore

Oltre 400 nuovi contagi con poco più di 2.000 tamponi molecolari nelle Marche: è la sintesi l'aggiornamento del servizio Sanità della Regione il quale comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 7.094 tamponi: 5.040 nel percorso nuove diagnosi (2.055 test molecolari e 2.985 nello screening con percorso antigenico) e 2.054 nel percorso guariti.

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 415 di cui 76 rilevati in provincia di Macerata dove i contagi da inizio emergenza salgono a 14.135, 194 ad Ancona (22.167), 67 a Pesaro-Urbino (15.058), 14 a Fermo (7.437), 43 ad Ascoli Piceno (7.353) e 21 fuori regione (2.568). I casi odierni comprendono 58 soggetti sintomatici, 73 contatti in setting domestico, 173 contatti stretti di casi positivi, sei contatti in setting lavorativo, tre contatti in ambienti di vita/socialita', cinque contatti in setting assistenziale, sette contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione, due screening percorso sanitario e un caso proveniente da fuori regione mentre per altri 87 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 2.985 test antigenici effettuati sono stati riscontrati 230 casi con un rapporto positivi/tamponi pari al 7,7% (ieri era al 13,2%), mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta al 20,2% (ieri era al 27,4%). Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi è dell'8,2% (ieri era del 24,5%). Da inizio emergenza infine le persone contagiate nelle Marche sono 68.718 con 514.151 tamponi testati, compresi quelli antigenici.